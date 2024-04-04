Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Maruf Harap Sidang Sengketa Pilpres Hasilkan Putusan Terbaik untuk Bangsa

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |19:03 WIB
Wapres Maruf Harap Sidang Sengketa Pilpres Hasilkan Putusan Terbaik untuk Bangsa
Wapres Ma'ruf Amin (foto: Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin harap sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa menghasilkan yang terbaik untuk bangsa.

Wapres pun menegaskan bahwa tidak boleh ada intervensi kepada MK karena kewenangannya mutlak dan independen. Bahkan, tegas Wapres, pemerintah juga tidak boleh ikut campur terkait putusan MK nantinya.

“Nah harapan saya, saya kira tentu kita tidak boleh mengintervensi ya, Mahkamah Konstitusi tentu punya kewenangan mutlak dan independen untuk pemerintah tidak boleh ikut campur,” tegas Wapres dalam keterangannya usai menghadiri acara di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (4/4/2024).

“Nah harapannya tentu kalau saya putusannya seperti apa, yang terbaik untuk bangsa ini. Mudah-mudahan hasilnya yang terbaik untuk bangsa ini,” tambah Wapres.

Sementara itu, Wapres juga merespon pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju ke sidang sengketa Pilpres oleh MK. Wapres berharap para menteri akan memberikan gambaran utuh mengenai kebijakan yang telah diambil, salah satunya bantuan sosial (bansos).

“Saya kita seperti saya pernah katakan adalah menteri-menteri yang diminta, itu mereka akan hadir Insyaallah akan memberikan penjelasan sesuai dengan tentu yang mereka kerjakan,” kata Wapres.

Halaman:
1 2
      
