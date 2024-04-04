Momen Mahfud MD Ngabuburit Sambil Jogging di Taman Suropati

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD tetap berolahraga di bulan Ramadan. Ia memilih untuk jogging di Taman Suropati, Jakarta Pusat sambil menunggu berbuka puasa.

"Tadi lari 6 putaran, hampir 2,5 kilometer berarti," kata Mahfud saat ditemui di lokasi, Kamis (4/4/2024).

Mahfud mengungkap, dirinya memang rutin berolahraga setiap hari Jumat di pagi hari. Namun di bulan Ramadan, ia sengaja memilih waktu sore untuk berolahraga.

Biasanya, kata Mahfud, ia selalu menyempatkan diri untuk berjalan santai di treadmill setiap habis salat taraweh, atau menjelang sahur. Namun, kali ini, ia sengaja berolahraga di luar untuk mencari suasana baru.

"Ini bulan puasa biasanya abis taraweh atau menjelang sahur itu biasanya treadmill," katanya.

(Angkasa Yudhistira)