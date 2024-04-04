Panglima TNI Cek Kesiapan Mudik 2024 di Pelabuhan Gilimanuk

GILIMANUK - Dalam rangka memastikan kesiapan Arus Mudik Lebaran tahun 2024 dan memberikan jaminan keamanan serta pelayanan yang optimal, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, bersama Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, melakukan peninjauan di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, pada Kamis (4/4/2024).

Dalam keterangan yang diterima, sebelum memulai peninjauan, Panglima TNI dan rombongan menerima paparan dari Karo Ops Polda Bali mengenai kesiapan Arus Mudik Lebaran 2024 di Posko Terpadu VVIV ASDP Pelabuhan Gilimanuk, yang kemudian dilanjutkan dengan pembagian parcel kepada para pemudik.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI juga menegaskan komitmennya untuk menyediakan berbagai sarana darurat untuk menjamin keamanan dan keselamatan selama Arus Mudik Lebaran 2024.

"TNI menyiapkan Helikopter SAR, Motor Boat, Truk, Bus, Mobil Derek, Ambulance dan Pos Kesehatan guna menghadapi potensi bencana selama periode mudik Lebaran tahun 2024," ujar Panglima TNI.

Turut mendampingi dalam rangkaian kegiatan tersebut diantaranya Irwasum Polri, Asops Panglima TNI, ⁠Asops Kapolri, Danpuspom TNI, Kadiv Propam, Kakorlantas Polri, Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Kasdam IX/Udayana, Danrem 163/WSA, Kabinda Bali, Kepala BPJT dan undangan lainnya.

