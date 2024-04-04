Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Baku Tembak dengan Pasukan Elite TNI, 2 Petinggi KKB Papua Tewas

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |20:15 WIB
Petinggi KKB Papua yang Tewas/ist
JAKARTA – Baku tembak terjadi antara aparat keamanan gabungan TNI-Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua di wilayah Distrik Tembagapura Mimika Papua, Kamis (4/4/2024).

Panglima Komando Gabungan Wilayah (Kogabwilhan) III Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon, mengatakan, kontak tembak tersebut dipicu oleh bunyi letusan senjata di Area Mile 69 Kali Kuluk Tembagapura.

Akibatnya, kata dia, para pendulang non karyawan atau masyarakat setempat lari ketakutan dan berlari ke arah Utikini.

“Merespon situasi tersebut, Aparat Keamanan Gabungan TNI-Polri yang terdiri dari Satgas Nanggala Damai Cartenz TNI-Polri bersama Koops Habema, dengan sigap bergegas merapat ke TKP dan sontak terjadi kontak tembak,” ujar Richard kepada Okezone.

Jenderal Kopassus Bintang tiga itu melanjutkan, ditemukan adanya dua orang korban jiwa di pihak KKB Papua, setelah baku tembak, yang diyakini salah satu diantaranya adalah Abubakar Kogoya.

