INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mudik Gratis 2024, Menag: Mudah-mudahan Terus Meningkat

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |20:42 WIB
Mudik Gratis 2024, Menag: Mudah-mudahan Terus Meningkat
Menag Yaqut Cholil Qoumas (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menggelar mudik gratis 2024. Pada tahun ini, ada peningkatan jumlah bus yang memberangkatkan pemudik ke sejumlah rute tujuan.

Pada tahun ini jumlah peserta yang ikut program mudik gratis ini sekitar 1.500 orang dengan 30 bus. Sebelumnya, tahun lalu bersama mitra hanya memberangkatkan 20 bus.

Program mudik gratis ini sesuai anjuran pemerintah agar mudik diselenggarakan bersama-sama.

"Alhamdulillah tahun lalu 20 bus, sekarang 30 bus, mudah-mudahan akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya," kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (4/4/2024).

Program mudik gratis 2024 ini hasil kerja sama dengan Bank Mandiri, BSI, BRI. "Alhamdulillah tahun ini kita kembali melaksanakan program mudik gratis," ujar Menag.

Menag mengatakan program mudik gratis ini menjadi tahun ketiga di bawah kepemimpinannya dan setiap tahun pesertanya terus meningkat.

Tujuan bus mudik gratis 2024 ini mayoritas mengarah ke kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hanya satu bus yang mengantarkan pemudik ke Lampung.

Menag berharap program mudik gratis melalui Kemenag terus berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya, mengingat adanya program mudik gratis membuat masyarakat tidak perlu khawatir mencari tiket.

