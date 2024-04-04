Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bakamla RI Terima Hibah Tanah dan Bangunan dari Pemkab Nias Selatan

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |21:08 WIB
Bakamla RI Terima Hibah Tanah dan Bangunan dari Pemkab Nias Selatan
Foto: dok Istimewa
A
A
A

JAKARTA - Bakamla RI menerima hibah tanah dengan luas 13.560 m2, dan dua bangunan seluas 400 m2 dan 168 m2 dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Hibah tersebut secara resmi diterima oleh Bakamla RI, melalui Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima, di Aula Ary Hasibuan Mabes Bakamla RI, Jakarta Pusat, pada Rabu 3 April 2024.

"Saya yakin dengan adanya kerja sama dan sinergitas ini, maka diharapkan terciptanya kolaborasi yang harmonis dalam memperkuat upaya pengamanan wilayah perairan di Kabupaten Nias Selatan. Selain itu juga, untuk peningkatan kapasitas masyarakat pesisir agar ikut serta berpartisipasi dalam upaya peningkatan keamanan dan keselamatan laut," kata Sestama Bakamla RI, Laksda TNI T.E. Witjaksono, S.E., M.Tr. (Han), dalam keterangannya, Kamis (4/4/2024).

Kegiatan selanjutnya yakni Penandatanganan NPHD oleh Kepala Biro Sarana dan Prasarana Bakamla RI Laksma Bakamla Rudi Parulian Simorangkir, dan Bupati Nias Selatan Hilarius Duha.

Lebih lanjut, hibah yang berlokasi di Orahili Hiligito ini rencananya akan dibangun kantor Sistem Peringatan Dini (SPD) Bakamla RI, untuk mendukung terciptanya keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, khususnya di Nias Selatan.

Turut hadir Deputi Jakstra Bakamla RI, Laksda Bakamla Gregorius Agung, Deputi Inhuker Bakamla RI, Samuel H. Kowaas, Deputi Opslat Bakamla RI, Andi Abdul Aziz, Wakil Bupati Nias Selatan, Firman Giawa, dan Ketua DRPD Nias Selatan, Elisati Halawa.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/340/3139208//bakamla_dan_satgas_tni_gagalkan_pengiriman_25_cpmi_nonprosedural_ke_malaysia-mCFg_large.jpg
Bakamla RI dan Satgas TNI Gagalkan Pengiriman 25 CPMI Ilegal ke Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/337/3137046//bakamla_ri_hadiri_imdex_dan_9th_international_maritime_security_conference-r0z2_large.jpg
Bakamla RI Hadiri IMDEX dan 9th International Maritime Security Conference, Bahas Peningkatan Kapasitas Personel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/337/3133411//bakamla-4ALk_large.jpg
Antisipasi Ancaman di Laut, Bakamla RI Gelar Latihan Tempur di Perairan Batam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/340/3133077//bakamla-FLAI_large.jpg
Panen Cabai 1,3 Ton, Zona Bakamla Tengah Tegaskan Komitmennya Kawal Ketahanan Pangan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/337/3131974//bakamla-LsIH_large.jpg
2 Kapal Ikan Vietnam Ditangkap, Bakamla : Kolaborasi Tindak Tegas Pelanggaran di Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/340/3131686//pemerintah-bCd3_large.jpg
Pendangkalan Alur Pelayaran, Bakamla Evakuasi Ratusan Warga di Pulau Enggano
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement