Bakamla RI Terima Hibah Tanah dan Bangunan dari Pemkab Nias Selatan

JAKARTA - Bakamla RI menerima hibah tanah dengan luas 13.560 m2, dan dua bangunan seluas 400 m2 dan 168 m2 dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Hibah tersebut secara resmi diterima oleh Bakamla RI, melalui Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima, di Aula Ary Hasibuan Mabes Bakamla RI, Jakarta Pusat, pada Rabu 3 April 2024.

"Saya yakin dengan adanya kerja sama dan sinergitas ini, maka diharapkan terciptanya kolaborasi yang harmonis dalam memperkuat upaya pengamanan wilayah perairan di Kabupaten Nias Selatan. Selain itu juga, untuk peningkatan kapasitas masyarakat pesisir agar ikut serta berpartisipasi dalam upaya peningkatan keamanan dan keselamatan laut," kata Sestama Bakamla RI, Laksda TNI T.E. Witjaksono, S.E., M.Tr. (Han), dalam keterangannya, Kamis (4/4/2024).

Kegiatan selanjutnya yakni Penandatanganan NPHD oleh Kepala Biro Sarana dan Prasarana Bakamla RI Laksma Bakamla Rudi Parulian Simorangkir, dan Bupati Nias Selatan Hilarius Duha.

Lebih lanjut, hibah yang berlokasi di Orahili Hiligito ini rencananya akan dibangun kantor Sistem Peringatan Dini (SPD) Bakamla RI, untuk mendukung terciptanya keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, khususnya di Nias Selatan.

Turut hadir Deputi Jakstra Bakamla RI, Laksda Bakamla Gregorius Agung, Deputi Inhuker Bakamla RI, Samuel H. Kowaas, Deputi Opslat Bakamla RI, Andi Abdul Aziz, Wakil Bupati Nias Selatan, Firman Giawa, dan Ketua DRPD Nias Selatan, Elisati Halawa.

(Awaludin)