Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kepala BSSN Ajak Seluruh Pihak untuk Beradaptasi dengan Perubahan Zaman

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |21:26 WIB
Kepala BSSN Ajak Seluruh Pihak untuk Beradaptasi dengan Perubahan Zaman
Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI menggelar upacara Peringatan Ulang Tahun ke-78 BSSN, di Lapangan Pancasila BSSN, Depok, Jawa Barat, pada Kamis (4/4/2024).

Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn.) Hinsa Siburian mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan komitmen dalam berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

“Saya ingin mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan komitmen dalam berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Kita harus memiliki mindset yang agile, tidak anti dengan perubahan, dan open minded,” kata Hinsa dalam keterangannya, Kamis (4/4/2024).

Ia juga menegaskan, untuk mencapai ruang siber yang aman dan nyaman, sinergi dan kerja sama adalah kuncinya. Baik di lingkungan internal maupun dengan mitra-mitra strategis.

“Mari kita manfaatkan momen ini, sekaligus dalam semangat Ramadhan yang pernuh berkah, untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan serta kolaborasi dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan di masa depan,” ujarnya.

Di antara banyak tantangan di masa depan, Ia mengungkap, salah satunya adalah peran dan kontribusi BSSN dalam keamanan implementasi identitas digital untuk mendukung percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Hal itu sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

“Dalam konteks tersebut, BSSN akan memberikan layanan Digital ID Broker, Crytography as a Service melalui Direktorat Operasi Sandi, dan Sertifikasi Elektronik melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE),” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/1/3175690//menbud_bssn-Xblj_large.jpeg
Menbud Bertemu Kepala BSSN, Bahas Penguatan Keamanan Siber dan Pelindungan Data Kebudayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174083//pemerintah-RJde_large.jpg
Badan Siber: Transformasi Digital Buat Layanan Publik Lebih Transparan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/337/3115400//bssn-Jevm_large.jpg
Perintah Prabowo ke Kepala BSSN Baru: Tingkatkan Keamanan Data hingga Berantas Judol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/337/3115378//pratama_pershada-1BHo_large.JPG
Wakil BSSN Batal Dilantik Prabowo di Istana Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/337/3115314//letnan_jenderal_tni_purn_nugroho_sulistyo_budi-XMVm_large.jpg
Tiba di Istana, Nugroho Sulistyo Bakal Dilantik Prabowo Jadi Kepala BSSN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/337/3099915//bssn_bentuk_tim_tanggap_insiden_siber-LSas_large.jpg
Cara BSSN Tangkal Serangan Siber, Bentuk Tim Tanggap Insiden
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement