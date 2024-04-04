Kepala BSSN Ajak Seluruh Pihak untuk Beradaptasi dengan Perubahan Zaman

JAKARTA – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI menggelar upacara Peringatan Ulang Tahun ke-78 BSSN, di Lapangan Pancasila BSSN, Depok, Jawa Barat, pada Kamis (4/4/2024).

Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn.) Hinsa Siburian mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan komitmen dalam berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

“Saya ingin mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan komitmen dalam berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Kita harus memiliki mindset yang agile, tidak anti dengan perubahan, dan open minded,” kata Hinsa dalam keterangannya, Kamis (4/4/2024).

Ia juga menegaskan, untuk mencapai ruang siber yang aman dan nyaman, sinergi dan kerja sama adalah kuncinya. Baik di lingkungan internal maupun dengan mitra-mitra strategis.

“Mari kita manfaatkan momen ini, sekaligus dalam semangat Ramadhan yang pernuh berkah, untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan serta kolaborasi dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan di masa depan,” ujarnya.

Di antara banyak tantangan di masa depan, Ia mengungkap, salah satunya adalah peran dan kontribusi BSSN dalam keamanan implementasi identitas digital untuk mendukung percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Hal itu sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

“Dalam konteks tersebut, BSSN akan memberikan layanan Digital ID Broker, Crytography as a Service melalui Direktorat Operasi Sandi, dan Sertifikasi Elektronik melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE),” jelasnya.