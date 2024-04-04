Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

H-7 Lebaran, 43.000 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Lewat Tol Cikampek Utama

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |21:35 WIB
H-7 Lebaran, 43.000 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Lewat Tol Cikampek Utama
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 43.360 kendaraan meninggalkan Jakarta pada H-7 Hari Raya Idul Fitri 1445 H tepatnya Rabu (3/4/2024). Total volume kendaraan melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama ini naik 69,68% jika dibandingkan lalu lintas normal 25.554 kendaraan.

Menurut VP. Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, untuk kendaraan yang menuju Jakarta tercatat 30.192 kendaraan atau naik 22,36% dari lalu lintas normal sebanyak 24.674 kendaraan.

"PT Jasamarga Transjawa Tol juga mencatat volume lalu lintas pada H-7 Hari Raya Idul Fitri 1445 H di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur," katanya.

Berikut data selengkapnya:

Wilayah Jawa Tengah

a. GT Kalikangkung

Volume kendaraan GT Kalikangkung menuju Semarang, pada H-7 Hari Raya Idul Fitri 1445 H tercatat sebanyak 21.301 kendaraan atau naik 33,22% dari lalu lintas normal sebanyak 15.989 kendaraan.

Untuk kendaraan yang menuju Jakarta tercatat sebanyak 14.909 kendaraan atau naik 0,13% dari lalu lintas normal sebanyak 14.890 kendaraan.

b. GT Banyumanik

Pada H-7 Hari Raya Idul Fitri 1445 H tercatat sebanyak 20.627 kendaraan menuju Solo melalui GT Banyumanik atau naik 8,59% dari lalu lintas normal sebanyak 18.995 kendaraan. Untuk kendaraan yang menuju Jakarta tercatat sebanyak 17.058 kendaraan atau naik 12,61% terhadap lalu lintas normal sebanyak 15.148 kendaraan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
