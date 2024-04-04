Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polres Bogor Gelar Apel Pasukan Amankan Libur Lebaran

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |02:19 WIB
Polres Bogor Gelar Apel Pasukan Amankan Libur Lebaran
Operasi Ketupat Lodaya 2024
BOGOR - Polres Bogor menggelar apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2024 di Gedung Tegar Beriman, Kabupaten Bogor. Terdapat seribuan personel gabungan disiapkan untuk mengamankan Hari Raya Idul Fitri mulai 4-16 April 2024.

"Personel Polres Bogor sendiri yang terlibat sebanyak 850 orang. Nanti itu akan bekerjasama, saling berkolaborasi dan berkoordinasi dengan aparatur TNI, yang didukung pemerintah daerah Kabupaten Bogor," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro kepada wartawan di lokasi, Rabu (3/4/2024).

Kata dia, para personel itu akan disebar ke sejumlah pos pengamanan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Diprediksi, peningkatan arus mudik akan terjadi pada tanggal 5-6 April 2024.

"Operasi ini terkait dengan pengamanan Hari Raya Idul Fitri, yang dimana ada peningkatan kegiatan masyarakat berupa arus mudik yang akan dimulai kalau menurut perkiraan Kementerian Perhubungan yaitu tanggal 5 dan 6 (April)," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
