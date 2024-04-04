Cegah Kebakaran, Warga Jakarta Diimbau Titip Kunci Rumah ke Orang Kepercayaan saat Mudik

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mengimbau warga yang hendak melakukan mudik Idul Fitri 1445 H ke kampung halaman untuk menitipkan kunci rumah ke orang yang dapat dipercaya.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Isnawa Adji menyebutkan imbauan untuk menitipkan rumah tersebut untuk meminimalisir bencana kebakaran yang mungkin dapat terjadi saat hunian ditinggal pergi mudik.

Berkolaborasi dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, BPBD DKI menyebutkan ada sejumlah upaya untuk mencegah kebakaran saat mudik.

"Pertama tentunya melepaskan regulator dari tabung gas," ujar Isnawa Adji, Rabu (3/4/2024).

Kedua untuk mencegah korsleting arus pendek listrik, Isnawa meminta warga yang hendak mudik mencabut steker peralatan elektronik dari stop kontak jika tidak terpakai.

Isnawa Adji juga mengimbau warga untuk menitipkan rumah dan hewan peliharaan kepada orang yang dapat dipercaya mengawasi dan mengurus selama warga pulang ke kampung halaman.

"Titipkan kunci rumah anda kepada orang yang dipercaya. Titip hewan peliharaan anda," ucap Isnawa Adji.