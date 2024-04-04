BPBD Jakarta: Genangan Terjadi di 40 RT Pagi Ini

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta melaporkan perkembangan terbaru terkait data genangan yang terjadi di wilayah Jakarta. Berdasarkan data yang dimutakhirkan hingga pukul 04.00 WIB, genangan terjadi di 40 RT wilayah Jakarta.

"BPBD mencatat genangan yang ada saat ini mengalami penurunan dari sebelumnya 41 RT saat ini menjadi 40 RT atau 0.131% dari 30.772 RT dan Jalan tergenang masih di 5 Ruas Jalan yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M. Yohan dalam keterangannya, Kamis (4/4/2024).

BACA JUGA: BPBD DKI Jakarta Catat Banjir Rendam 39 RT Malam Ini

BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat.

"Selain itu, BPBD DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial, AGD Dinkes, PMI untuk penanganan pengungsi. Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," ujarnya.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Barat terdapat 3 RT yang terdiri dari:

Kel. Kedoya Selatan

Jumlah: 1 RT

Ketinggian: 60 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi & Luapan Kali Pesanggrahan

Kel. Kembangan Selatan

Jumlah: 2 RT

Ketinggian: 50 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi & Luapan Kali Pesanggrahan