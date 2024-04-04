Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pintu Air Pasar Ikan Siaga, Berikut Wilayah yang Berpotensi Terdampak Banjir

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |05:31 WIB

Ilustrasi pintu air (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta melaporkan adanya peningkatan status pada pintu air Pasar Ikan. Hal ini disebabkan lantaran terjadinya kenaikan tinggi muka air di Pintu Air tersebut.

"Pintu air Pasar Ikan (berstatus) Siaga/Siaga II Kamis, 04 April 2024 pukul 04.00 WIB," tulis BPBD DKI di akun X resminya.

Diketahui, pada pukul 03.00 WIB, tinggi muka air di Pintu Air Pasar Ikan 197 cm, dengan kondisi cuaca mendung tipis. BPBD menetapkan status siaga 3 atau Waspada.

Namun, pada pukul 04.00 WIB, pintu air Pasar Ikan mengalami peningkatan tinggi muka air hingga 208 cm, dengan kondisi cuaca mendung tipis. Dengan adanya peningkatan ini, BPBD menaikan status pintu air Pasar Ikan menjadi siaga 2 atau siaga.

BPBD DKI juga menyampaikan sejumlah wilayah yang kemungkinan terdampak banjir yakni; Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing dan Kalibaru.

"Upaya yang sudah dilakukan; pemberitahuan kepada Camat dan Lurah, (serta) penyebaran informasi melalui media sosial," imbuhnya.

(Arief Setyadi )

      
