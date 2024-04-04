Advertisement
Duh! 16 RT di Jakbar hingga Jaksel Masih Terendam Banjir

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |11:38 WIB
Duh! 16 RT di Jakbar hingga Jaksel Masih Terendam Banjir
Banjir di Jakarta/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat banjir di sejumlah wilayah di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur mulai berkurang setelah surut pada Kamis (4/4/2024).

Diketahui ketinggian banjir di sejumlah wilayah bervariasi bahkan ada yang mencapai 60-90 centimeter imbas hujan dengan intensitas tinggi pada Rabu (3/4).

"Update pukul 10.00 WIB, BPBD mencatat genangan yang ada saat ini mengalami penurunan dari 18 RT saat ini menjadi 16 RT atau 0.052% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kapusdatin BPBD DKI, Yohan, Kamis (4/4/2024).

Yohan menyebut, seluruh pengungsi di sejumlah wilayah yang terendam banjir mulai kembali ke rumah masing-masing.

BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat.

Selain itu, BPBD DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial, AGD Dinkes, PMI untuk penanganan pengungsi. "Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," ujarnya.

Lebih lanjut, BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan.

"Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop," pungkasnya.

Adapun data wilayah terdampak banjir sebagai berikut:

