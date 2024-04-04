Pura-Pura Jadi Petugas PLN, Pria di Ciseeng Bogor Babak Belur Dihajar Warga

BOGOR - Pria berinisial I (42), babak belur dihajar massa usai mencuri handphone (HP) di wilayah Ciseeng, Kabupaten Bogor. Pelaku berpura-pura sebagai petugas PLN dalam menjalankan aksinya.

Kapolsek Parung Kompol Sularso mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu 3 April 2024. Awalnya, ketika korban akan berangkat kerja didatangi oleh pelaku yang mengaku akan mengecek meteran dan menawarkan promo listrik gratis.

"Pada saat korban lengah pelaku mengambil dua unit handphone milik korban yang sedang dicas di ruang tamu," kata Sularso, Kamis (4/4/2024).

Korban yang tersadar, langsung mencoba mengadang pelaku tetapi mendapat pukulan. Korban pun terbangun dan kembali menangkap pelaku yang akan kabur dengan motor namun ditabrak.

"Korban berteriak minta tolong sehingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap oleh warga dan sempat diamuk massa," ujarnya.

Polisi yang mendapat laporan tersebut mendatangi lokasi untuk mengamankan pelaku. Selanjutnya, pelaku dibawa ke rumah sakit terdekat dan dibawa ke Polsek Parung berserta barang bukti dua unit handphone untuk penyelidikan lebih lanjut.

"Setelah menjalani pemeriksaan medis pelaku dan barang buktinya dibawa ke Polsek," tutupnya.

(Arief Setyadi )