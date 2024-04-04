Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Sekuriti Ini Kepergok Gesek-Gesek Penumpang Wanita di KRL Commuter Line

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |15:44 WIB
Viral! Sekuriti Ini Kepergok Gesek-Gesek Penumpang Wanita di KRL Commuter Line
Korban saat memarahi pelaku pelecehan seksual (foto: dok ist)
JAKARTA - Seorang penumpang pria kepergok melakukan pelecehan seksual kepada penumpang wanita, di KRL Commuter Line tujuan Sudirman Jakarta-Bogor, pada Rabu 3 April 2024, dalam kondisi yang penuh.

Berdasarkan video yang dilihat dari akun @memomedsos_official, Kamis (4/4/2024). Tampak seorang perempuan mengenakan sweater marah-marah kepada pelaku yang memakai kaus dan topi hitam.

"Ngapain dempet-dempet, udah tiga kali gue ngehindar. Apa, gesek-gesek ***tat, kan. Berapa cewe lu gituin, orang kayak lu gak bisa diemin, lu salah target," kata perempuan tersebut sambil memarahi pelaku yang mengelak.

Pria yang mengaku bekerja sebagai sekuriti itu pun selalu mengelak. Penumpang yang lain pun tampak kesal dengan perilaku pria mesum tersebut. Mereka mendesak agar pelaku dikeluarkan dari kereta.

"Keluarin aja, keluarin aja," teriak penumpang.

Menanggapi hal itu, media sosial CommuterLine memberikan penjelasan bahwa pelaku telah diamankan oleh petugas di Stasiun Manggarai, Jaksel.

