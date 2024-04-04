Viral! Sekuriti Ini Kepergok Gesek-Gesek Penumpang Wanita di KRL Commuter Line

JAKARTA - Seorang penumpang pria kepergok melakukan pelecehan seksual kepada penumpang wanita, di KRL Commuter Line tujuan Sudirman Jakarta-Bogor, pada Rabu 3 April 2024, dalam kondisi yang penuh.

Berdasarkan video yang dilihat dari akun @memomedsos_official, Kamis (4/4/2024). Tampak seorang perempuan mengenakan sweater marah-marah kepada pelaku yang memakai kaus dan topi hitam.

"Ngapain dempet-dempet, udah tiga kali gue ngehindar. Apa, gesek-gesek ***tat, kan. Berapa cewe lu gituin, orang kayak lu gak bisa diemin, lu salah target," kata perempuan tersebut sambil memarahi pelaku yang mengelak.

BACA JUGA: Polisi Tangkap Buruh Cabuli Anak SD di Toilet Sekolah

Pria yang mengaku bekerja sebagai sekuriti itu pun selalu mengelak. Penumpang yang lain pun tampak kesal dengan perilaku pria mesum tersebut. Mereka mendesak agar pelaku dikeluarkan dari kereta.

"Keluarin aja, keluarin aja," teriak penumpang.

Menanggapi hal itu, media sosial CommuterLine memberikan penjelasan bahwa pelaku telah diamankan oleh petugas di Stasiun Manggarai, Jaksel.