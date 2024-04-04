Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Life Buka Puasa Bersama dan Berbagi Keberkahan dengan Anak Yatim Piatu di Jakpus

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |17:53 WIB
MNC Life Buka Puasa Bersama dan Berbagi Keberkahan dengan Anak Yatim Piatu di Jakpus
MNC Life bukber dan berbagi keberkahan dengan anak yatim di Petojo Selatan, Jakarta Pusat (Foto: MPI/Refi Sandi)
JAKARTA - MNC Life menggelar acara buka puasa bersama (bukber) dan berbagi keberkahan dengan sejumlah anak yatim piatu dan dhuafa di Pondok Yatim & Dhuafa di Jalan Jati Baru Raya, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2024).

Diketahui MNC Life yang bergerak pada bidang asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group serta merupakan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP).

Direktur Utama MNC Life, Risye Dillianti mengatakan bahwa kegiatan santunan yang diselenggarakan MNC Life bertepatan dengan bulan Ramadan. Santunan diberikan kepada anak-anak yang mukim di pondok yatim dan dhuafa.

"Tentunya berbagi tidak hanya datang dalam bulan Ramadan saja, tapi di bulan lain namun saat ini bertepatan dengan bulan Ramadan MNC Life berbagi dengan mengunjungi Yayasan Amal Sholeh Sejahtera di Jati Baru. Kami memberikan santunan untuk anak-anak," kata Risye dilokasi.

"Ada santunan uang tunai, ada baju lebaran dan ada juga alat sekolah, sepatu, tas. Selanjutnya nanti akan ada program kelanjutan antara MNC Life, MNC Peduli, dan Yayasan ini," tambahnya.

Risye dalam sambutannya juga menyisipkan pesan motivasi kepada anak-anak yang hadir dan mendapatkan respons positif terkait merencanakan masa depan.

"Juga menyisipkan pesan pesan bagaimana merencanakan masa depan dengan bahasa yang gamblang dan bisa mereka mengerti dengan mudah. Karena seyogyanya setiap anak berhak memiliki impian dan cita-cita di masa depan. Kami menyisipkan pesan bagaimana mereka nanti mandiri sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang tangguh dan memiliki kepekaan terhadap lingkungan sosial," ujarnya.

