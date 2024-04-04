Pemkab Bogor Beri Bantuan Rumah Terdampak Ledakan Gudang Peluru, Segini Nilainya

BOGOR - Pemkab Bogor akan menyalurkan bantuan bagi rumah warga terdampak ledakan dan kebakaran Gudang Munisi Daerah (Gudmurah) Kodam Jaya di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Bantuan yang diberikan berupa uang tunai untuk perbaikan.

Berdasarkan hasil assesmennya, bantuan yang akan diberikan maksimal senilai Rp5 juta untuk korban terdampak yang rumahnya mengalami rusak ringan.

"Alhamdulilah hasil peninjauan rata-rata rusak ringan, seperti kaca pecah di beberapa rumah dan masjid. Kemudian plafon dan atap retak. Minimal bantuan yang akan kami berikan Rp 1 juta, kaca pecah Rp150 ribu per jendela," kata Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu dalam keterangannya, Kamis (4/4/2024).

Bantuan yang diberikan berasal dari anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) kategori bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Mekanisme pendataan yaitu warfa terdampak mengajukan permohonan yang dikolektif kepala desa.

"Kita berupaya untuk bersama-sama gerak cepat melakukan penanganan, mudah-mudahan sebelum lebaran bisa selesai, sehingga saat lebaran bisa kembali normal dan pulih," ungkapnya.