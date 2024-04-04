Warga Gunung Putri Bogor Geger Temuan Bayi Mungil di Depan Warung Kopi

BOGOR - Warga Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan bayi perempuan. Kejadian ini sedang dalam penyelidikan lebih lanjut oleh polisi.

Kapolsek Gunung Putri AKP Didin Komarudin mengatakan bayi tersebut ditemukan sekira pukul 06.00 WIB. Awalnya, salah satu warga yang hendak pergi ke ladang mencurigai bungkusan kain tergeletak di bangku depan sebuah warung kopi.

"Atas kecurigaan itu bungkusan dibuka dan didapati bayi dengan keadaan masih merah dan masih terdapat bercak darah lalu bayi menangis," kata Didin dalam keterangannya, Kamis (4/4/2024).

Lalu, bayi tersebut dibawa ke rumah warga dan dilaporkan kepada Ketua RT serta Polsek Gunung Putri. Bayi pun sempat diperiksa kesehatannya.

"Dibawa ke Puskesmas Wanaherang," jelasnya.

Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari orangtua yang tega membuang buah hatinya. Termasuk akan melakukan tes DNA guna memastikan orangtua sang bayi.

"Kasus ini masih kami usut masih mencari infoemasi melalui saksi-saksi," tutupnya.

