HOME NEWS MEGAPOLITAN

Minibus dan Angkot Tabrakan di Depok hingga Ringsek, Berakhir Damai

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |21:30 WIB
Minibus dan Angkot Tabrakan di Depok hingga Ringsek, Berakhir Damai
Minibus tabrak angkot di Depok (Foto: dok polisi)
A
A
A

DEPOK - Sebuah Nissan Grand Livina menabrak angkutan kota (angkot) berwarna biru di Jalan Raya Parung - Ciputat, Bojongsari, Kota Depok pada Kamis (4/4/2024).

Dalam unggahan laman Instagram @polsek_bojongsari terlihat Grand Livina berwarna silver ringsek parah pada bagian depan kap mesin dan bemper. Sedangkan angkot berwarna biru ringsek pada bagian belakang kaca belakang dan depan pecah atas insiden kecelakaan tersebut.

"Anggota Lalu Lintas Polsek Bojongsari mengecek TKP kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Parung-Ciputat Sebrang Mall The Park Sawangan, kendaraan roda empat Angkot bagian kaca depan dan belakang serta bodi depan belakang rusak parah. Sedangkan Grand Livina mengalami kerusakan parah pada kap dan mesin," tulis caption laman Instagram @polsek_bojongsari.

Kedua pemudi sepakat menempuh jalan musyawarah berdamai dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Adapun pengemudi Grand Livina bersedia mengganti biaya perbaikan angkot.

"Selanjutnya kedua pengemudi tersebut terjadi musyawarah untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara pengemudi grand livina bersedia menganti perbaikan kendaraan roda empat angkot yang rusak, di tangani dengan cara musyawarah mau ditangani oleh kepolisian," jelasnya.

Sementara itu, belum diketahui penyebab kecelakaan kedua mobil tersebut. MNC Portal Indonesia pun berupaya menghubungi Kasat Lantas Polres Metro Depok, Kompol Multazam Lisendra hanya saja hingga berita ini ditayangkan belum mendapatkan jawaban.

(Fakhrizal Fakhri )

      
