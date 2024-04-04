Sepekan Jelang Lebaran, Jalur Arteri Cikampek hingga Simpang Jonim Ramai Lancar

KARAWANG - Puncak arus mudik 2024 diprediksi terjadi pada 5-7 April. Meski begitu, jalur arteri Cikampek yakni Simpang Mutiara menuju Simpang Jomin terpantau ramai lancar hingga Kamis (4/4/2024) malam.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, arus lalu lintas di Simpang Mutiara masih didominasi pengendara lokal yakni motor, mobil pribadi, hingga kendaraan industri dari Bukit Indah City (BIC) Purwakarta.

Pemandangan serupa juga terlihat di Simpang Jomin yang mana titik ini menjadi langganan macet horor tiap tahun di puncak arus mudik lebaran.

Sementara jika terjadi kemacetan di sana, antrean kendaraan bisa mengular sepanjang 2 km karena faktor pertemuan arus lalu lintas dari Karawang dan Cikopo.

Adapun jalur Simpang Mutiara menuju Simpang Jomin sendiri juga tampak minim penerangan. Banyak lampu jalan yang mati sepanjang Jalan Raya Cikopo menuju Pantura.

Oleh karena itu, pengendara diimbau untuk menurunkan laju kendaraan saat melintas di area tersebut terutama saat puncak arus mudik.

(Fakhrizal Fakhri )