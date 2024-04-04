Advertisement
Sepekan Jelang Lebaran, Pemudik Motor Mulai Padati Jalur Pantura Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |23:16 WIB
Sepekan Jelang Lebaran, Pemudik Motor Mulai Padati Jalur Pantura Bekasi
Pemotor mudik mulai padati jalur Pantura
BEKASI - Sepekan jelang Lebaran 2024, arus kendaraan pemudik terutama yang menggunakan motor sudah mulai memadati Jalur Pantura, Kabupaten Kabupaten Bekasi, pada Kamis (4/4/2024) malam.

Dari pantauan di lokasi di depan Posko Utama Polres Metro Bekasi yang berada di Jalan Raya Sultan Hasanudin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, para pemotor sudah mulai mendominasi kendaraan mudik lain seperti angkutan umum dan mobil pribadi.

Para pemotor terlihat mulai memadati jalanan. Di antara mereka ada yang membawa barang-barang berlebihan sehingga dapat membahayakan pengendara. Tak hanya itu masih ada pemudik yang membawa anaknya dengan posisi di depan.

Kasatlantas Polres Metro Bekasi Nopta Histaris Souzan mengatakan, pemudik motor sudah mulai terlihat memadati jalur mudik sejak Kamis (4/4/2024) malam ini. Kondisi tersebut terus berlanjut hingga Jumat pagi juga siang, dan diprediksi akan semakin bertambah banyak saat mendekati lebaran.

"Untuk saat ini sudah ada peningkatan volume kendaraan yang melintas baik di jalan pantura maupun jalan kalimalang yang saat ini dominasi kendaraan roda dua," katanya, Kamis (4/4/2024).

Menurut Nopta, kebanyakan orang yang memilih mudik hingga hari ini adalah para wiraswasta dan pekerja lepas. Pasalnya para pegawai swasta dan pegawai negeri akan mudik setelah memasuki masa cuti libur lebaran.

