Tutup Kajian Kitab Karya KH. Hasyim Asy'ari, Cak Imin Ingatkan Pentingnya Jaga Persatuan

JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), selama bulan Ramadhan menggelar pengajian kitab karya Hadratuss Syekh KH. Hasyim Asy'ari.

Adapun tahun ini, kitab yang dikaji yakni at-Tibyan fi An-Nahyi 'an Muqatha'ati Al-Arham wa Al-Aqarib wa al-Ikhwan, bersama sejumlah Nyai dan Kiai, antara lain Nyai Hindun Annisa, KH. Yusuf Chudlory, Nyai Badriyah Fayumi, Gus Salam Shohib, Gus Ahmad Kafabihi, dan Gus Hayid.

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin atau Gus Imin mengatakan, bahwa kitab karya Mbah KH. Hasyim Asy'ari tetap relevan dengan situasi dan kondisi saat ini. Ia bertekad PKB akan terus melanjutkan tradisi mengkaji kitab-kitab karya Mbah Hasyim.

"Hari ini kita di posisi yang amat sangat strategis, di mana kita mewarisi bukan hanya modal ajaran tapi kekuatan politik yang sungguh dahsyat," kata Cak Imin dalam keterangannya, Kamis (4/4/2024).