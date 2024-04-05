Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Antisipasi Puncak Arus Mudik Lebaran 2024, Bandara Soetta Siapkan 1.300 Penerbangan Tambahan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |05:00 WIB
Antisipasi Puncak Arus Mudik Lebaran 2024, Bandara Soetta Siapkan 1.300 Penerbangan Tambahan
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menyatakan bahwa Lebaran 2024 akan menjadi salah satu momen mudik terbesar sepanjang sejarah.

Jumlah pemudik pada Lebaran 2024 diperkirakan mencapai 190 juta orang yang akan menempuh perjalanan pulang kampung pada tahun ini.

Untuk mengantasipasi lonjakan jumlah pemudik, Bandara Soekarno Hatta lantas telah berkoordinasi dengan beberapa maskapai untuk mempersiapkan penambahan extra flight alias penerbangan tambahan.

“Kalau kita lihat trennya untuk arus mudik kali ini memang lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya, karena memang sempat Covid. Dan dibandingkan dengan 2019, itu memang sudah sangat mirip datanya,” ujar Manager of Branch Communication & Legal Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Holik Muardi, saat diwawancara di lokasi, Kamis, (4/4/2024).

“Dan kami juga ada usulan penambahan extra flight dari beberapa maskapai,” imbuhnya.

Holik menyebut, pihaknya telah mempersiapkan 44 penerbangan tambahan untuk internasional, dan 1.300 penerbangan tambahan untuk domestik sesuai usulan dari seluruh maskapai.

“Untuk internasional sekitar 44 penerbangan, dan untuk domestik sekitar 1.300 penerbangan usulan dari maskapai,” ungkapnya.

Namun, sejauh ini Holik memastikan, hingga Kamis, (4/4/2024), baru ada sekitar 35 penerbangan tambahan di masa arus mudik Lebaran 2024, tepatnya di H-6 Lebaran 2024

“Namun sampai dengan hari ini, yang beroperasi baru 35 extra flight,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement