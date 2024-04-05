Antisipasi Puncak Arus Mudik Lebaran 2024, Bandara Soetta Siapkan 1.300 Penerbangan Tambahan

JAKARTA - Pemerintah menyatakan bahwa Lebaran 2024 akan menjadi salah satu momen mudik terbesar sepanjang sejarah.

Jumlah pemudik pada Lebaran 2024 diperkirakan mencapai 190 juta orang yang akan menempuh perjalanan pulang kampung pada tahun ini.

Untuk mengantasipasi lonjakan jumlah pemudik, Bandara Soekarno Hatta lantas telah berkoordinasi dengan beberapa maskapai untuk mempersiapkan penambahan extra flight alias penerbangan tambahan.

“Kalau kita lihat trennya untuk arus mudik kali ini memang lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya, karena memang sempat Covid. Dan dibandingkan dengan 2019, itu memang sudah sangat mirip datanya,” ujar Manager of Branch Communication & Legal Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Holik Muardi, saat diwawancara di lokasi, Kamis, (4/4/2024).

“Dan kami juga ada usulan penambahan extra flight dari beberapa maskapai,” imbuhnya.

Holik menyebut, pihaknya telah mempersiapkan 44 penerbangan tambahan untuk internasional, dan 1.300 penerbangan tambahan untuk domestik sesuai usulan dari seluruh maskapai.

“Untuk internasional sekitar 44 penerbangan, dan untuk domestik sekitar 1.300 penerbangan usulan dari maskapai,” ungkapnya.

BACA JUGA: 140 Ribu Pemudik Asal Jawa Masuk ke Lampung Sepekan Jelang Lebaran

Namun, sejauh ini Holik memastikan, hingga Kamis, (4/4/2024), baru ada sekitar 35 penerbangan tambahan di masa arus mudik Lebaran 2024, tepatnya di H-6 Lebaran 2024

“Namun sampai dengan hari ini, yang beroperasi baru 35 extra flight,” katanya.