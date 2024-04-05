Jokowi Lantik Marsekal Madya Tonny Harjono Jadi KSAU Pagi Ini

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melantik Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) yang baru pada hari ini Jumat 5 April 2024. Pelantikan akan dilakukan di Istana Negara.

"Hari ini, 5 April 2024, pukul 11.00 WIB, diagendakan Pelantikan Kepala Staf Angkatan Udara," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya, Jumat (5/4/2024).

Presiden Jokowi, kata Ari, sudah menandatangani aturan mengenai pemberhentian Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dari jabatannya KSAU.

Pemberhentian itu diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor 20 TNI tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai KSAU.

Dalam Keppres tersebut, kata Ari, juga mengatur mengenai pengangkatan Marsekal Madya TNI Mohamad Tonny Harjono sebagai KSAU yang baru.

"Keppres ini mulai berlaku sejak saat pelantikan yang rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini," kata Ari.