HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Ungkap Hak Angket Tak Terbatas Waktu, Bisa Digulirkan Kapan Saja

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |06:28 WIB
Mahfud MD. (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan bahwa hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 bisa digulirkan kapan saja, karena tak terikat oleh waktu. 

"Kan hak angket itu tidak dibatasi oleh waktu kan. Kapan saja. Beda dengan MK, dibatasi 14 hari. Kalau hak angket kapanpun masih bisa," kata Mahfud kepada wartawan dikutip, Jumat (5/4/2024). 

 BACA JUGA:

Mahfud enggan mengomentari lebih banyak, termasuk soal isu hak angket yang kian meredup. Menurutnya, ia tidak memiliki kewenangan untuk mendorong maupun melawan, terlebih ia bukan orang partai. 

