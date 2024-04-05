Mahfud Ungkap Komunikasi dengan Ganjar Lancar, Ini yang Dibahas

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengaku komunikasi antara ia dengan Ganjar Pranowo tetap lancar, meskipun proses pemungutan suara telah selesai.

Mahfud rutin berkomunikasi setiap hari dengan capres nomor urut 3 itu. Bahkan dalam seminggu, keduanya memiliki waktu bertemu.

"Lancar, saya hampir setiap hari, setiap minggu tiga kali komunikasi, kadang kala ketemu, kadang kala lewat WA dan seterusnya," kata Mahfud kepada wartawan, dikutip Jumat (5/4/2024).

Mahfud mengatakan, tidak ada hal yang spesifik dari obrolan mereka berdua, terlebih saat ini proses persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 tengah berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Engga ada yang khusus, saling sapa aja. tidak ada yang khusus karena kita sekarang sedang menyerahkan sepenuhnya ke kuasa hukum di MK," ucapnya.

Di sisi lain Mahfud mengungkap, ia dan Ganjar sudah menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum, termasuk mengenai petitum diskualifikasi kemenangan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

"Termasuk tadi opsi-opsinya yang disebut Deny Indrayana, biar kuasa hukum saja yang mengelola. Saya sudah memberi kuasa seluruhnya," ucapnya.

Mahfud menilai, salah satu opsi yang diberikan pakar hukum tata negara itu bisa menjadi pilihan yang memungkinkan, yakni diskualifikasi kemenangan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.