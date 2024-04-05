Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Muhadjir Effendy Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pemilu, Begini Suasana Rumahnya Pagi Ini

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |07:17 WIB
Suasana rumah Muhadjir Effendy. (Foto: Carlos Roy)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy akan menjadi salah satu saksi menteri yang akan hadir di Mahkamah Konstitusi pada hari ini, Jumat (5/4/2024).

Muhadjir bersama sejumlah menteri dari kabinet Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dipanggil oleh Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan terkait dugaan kecurangan pemberian bantuan sosial (bansos) Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dalam sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menurut hasil pengamatan MNC Portal di lokasi tampak sejumlah kendaraan pengawal sudah memanaskan kendaraannya sejak Pukul 6.50 WIB.

Muhadjir Effendy: Serahkan Masa Depan Pada Generasi Muda, Itu Titah Sunnatullah 

"Bapak tidak berkenan diwawancarai kalau belum ada janji sebelumnya, kalau di Mahkamah Konstitusi silakan karena di sana kan memang areanya," ujar salah satu ajudan yang menjaga di rumah dinas Muhadjir Effendy di Jalan Widya Chandra III Nomor 11, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Satu sepeda motor pengawalan dari kepolisian dan sejumlah kendaraan minibus tampak sudah bersiap di depan kediaman rumah Muhadjir Effendy.

Meskipun demikian mobil dinas dengan plat RI 16 yang biasa ditumpangi oleh Muhadjir Effendy tampak masih terparkir di bagian dalam rumahnya.

"Belum tahu jam berapa bapak berangkat, tapi kita sudah disuruh siap-siap," pungkas ajudan tersebut.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) akan memanggil empat orang menteri ke sidang sengketa Pilpres 2024 untuk dimintai keterangan oleh hakim MK terkait dugaan kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

