4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sidang Sengketa Pemilu di MK Hari Ini, Siapa Saja?

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini melanjutkan sidang sengketa Pilpres 2024 dengan agenda mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin, Jumat (5/4/2024).

Empat menteri yang akan bersaksi di MK hari ini di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

MK menegaskan bahwa pemanggilan para menteri itu bukan untuk memenuhi permintaan dari kubu Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud selaku pihak pemohon. MK menegaskan bahwa pemanggilan keempat Menteri Jokowi itu untuk kepentingan Hakim MK.