HOME NEWS NASIONAL

4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sidang Sengketa Pemilu di MK Hari Ini, Siapa Saja?

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |07:22 WIB
4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sidang Sengketa Pemilu di MK Hari Ini, Siapa Saja?
Gedung MK. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini melanjutkan sidang sengketa Pilpres 2024 dengan agenda mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin, Jumat (5/4/2024). 

Empat menteri yang akan bersaksi di MK hari ini di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. 

 BACA JUGA:

MK menegaskan bahwa pemanggilan para menteri itu bukan untuk memenuhi permintaan dari kubu Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud selaku pihak pemohon. MK menegaskan bahwa pemanggilan keempat Menteri Jokowi itu untuk kepentingan Hakim MK. 

