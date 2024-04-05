Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Menteri Tiba di MK, Beri Kesaksian Terkait Bansos di Sidang Sengketa Pilpres

Giffar Rivana , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |07:45 WIB
3 Menteri Tiba di MK, Beri Kesaksian Terkait Bansos di Sidang Sengketa Pilpres
Mahkamah Konstitusi (MK). (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini Risma tiba di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Jumat (5/3/2024).

Risma datang di MK pada pukul 07.24 WIB, ketika datang, dirinya langsung memasuki Gedung MK, untuk selanjutnya memberikan keterangan soal bantuan sosial (bansos) yang menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024 ini.

Tak lama berselang setelah itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto juga tiba di Gedung MK pada pukul 07.28 WIB. Airlangga mengaku siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dilayangkan oleh hakim konstitusi.

"Insya Allah siap," ucap Airlangga kepada wartawan.

Setelah itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga tiba di MK pada pukul 07.30 WIB, tak banyak yang dikatakan oleh Sri Mulyani jelang persidangan PHPU.

