HOME NEWS NASIONAL

Jadi Saksi di MK, Menko PMK Tak Gunakan Mobil Dinas RI 16

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |08:14 WIB
Jadi Saksi di MK, Menko PMK Tak Gunakan Mobil Dinas RI 16
Muhadjir Effendy saat berangkat ke Gedung MK. (Foto: Carlos Roy)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy akan menjadi salah satu saksi yang akan hadir di Sidang PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4/2024).

Muhadjir tampak keluar dari kediaman dinasnya pada Pukul 07.35 WIB dengan menggunakan sebuah mobil Kijang Innova warna hitam dengan nomor pelat biasa, tidak menggunakan kendaraan dinas RI 16.

Kendaraan minibus Innova tersebut tampak didampingi satu sepeda motor polisi dan sebuah kendaraan Innova lainnya dengan rotator bulat kecil berwarna biru di bagian atap mobilnya.

Halaman:
1 2 3
      
