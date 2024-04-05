Jadi Saksi di MK, Menko PMK Tak Gunakan Mobil Dinas RI 16

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy akan menjadi salah satu saksi yang akan hadir di Sidang PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4/2024).

Muhadjir tampak keluar dari kediaman dinasnya pada Pukul 07.35 WIB dengan menggunakan sebuah mobil Kijang Innova warna hitam dengan nomor pelat biasa, tidak menggunakan kendaraan dinas RI 16.

BACA JUGA:

Kendaraan minibus Innova tersebut tampak didampingi satu sepeda motor polisi dan sebuah kendaraan Innova lainnya dengan rotator bulat kecil berwarna biru di bagian atap mobilnya.