Mensos Risma Ternyata Sudah Sebulanan Tidak Tinggal di Rumah Dinas

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini jadi salah satu menteri yang diminta untuk hadiri memberikan keterangan dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4/2024).

Pantauan MNC Portal Indonesia di Rumah Dinas Mensos di Kompleks Menteri Widya Chandra No.18, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada pagi ini tidak nampak pergerakan Mensos hingga pukul 07.45 WIB. Tak terlihat pula mobil dinas maupun petugas patroli pengawal (patwal) dari Mensos Risma yang terparkir di halaman rumah dinas tersebut.

Tidak nampak pula aktivitas berarti di kediaman rumah dinas Mensos Risma. Hanya terlihat petugas kebersihan sedang menyapu halaman rumah tersebut.

Seorang petugas keamanan rumah dinas Mensos Risma yang enggan disebutkan namanya mengungkap bahwa Eks Wali Kota Surabaya itu sudah lama tidak menempati rumah dinas. Menurutnya sudah sekitar sebulanan dan tidak mengetahui Mensos Risma bermukim di mana.

"Sudah nggak tinggal di sini (Bu Mensos). Sudah ada sebulanan. Nggak tahu (tinggal dimana sekarang)," ucapnya.

Senada dengan petugas keamanan, seorang petugas kebersihan juga enggan disebut namanya menyebut bahwa Mensos Risma sudah jarang menempati rumah dinasnya.

"Udah jarang ke sini (rumah dinas Mensos Widya Chandra). (Sebulanan) lebih," ungkapnya.

Sementara itu, Risma dikabarkan telah tiba di Gedung MK sekiranya pukul 07.24 WIB dan langsung memasuki ruangan.

Mensos Tri Rismaharini mengatakan dirinya siap untuk menghadiri panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diminta keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4) besok.

"Datanglah diundang kok, ya insya Allah," kata Mensos Risma kepada wartawan di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2024).

Dia mengaku tidak mempersiapkan apa-apa untuk pemanggilan tersebut. Namun dia akan berbicara jika ditanya oleh hakim.