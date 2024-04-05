Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sengketa Pemilu, 4 Menteri Jokowi Diberi Waktu 25 Menit Beri Penjelasan di Depan Hakim MK

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |08:55 WIB
Sengketa Pemilu, 4 Menteri Jokowi Diberi Waktu 25 Menit Beri Penjelasan di Depan Hakim MK
Sidang PHPU di MK. (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali melanjutkan agenda sidang Perselisihan Hasil Pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada pagi hari ini. Adapun, agendanya mendengarkan penjelasan dari empat menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Oleh karena itu, nanti masing-masing dipersilakan memberikan keterangan terlebih dahulu baru nanti para hakim melakukan pendalaman," kata hakim Ketua MK, Suhartoyo saat membuka persidangan, Jumat (5/4/2024).

Hakim Suhartoyo menyampaikan bahwa masing-masing menteri diberikan waktu sekira 20-25 menit untuk memberikan keterangan. Kemudian, setelah semua menteri selesai memberikan keterangan, barulah para hakim akan memperdalam.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
