Airlangga Ungkap di MK, Penyaluran Bansos Jelang Pemilu 2024 karena El Nino

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberi keterangan dalam sidang PHPU di MK (MPI)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan pemerintah penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu 2024 untuk melindungi masyarakat miskin akibat dari dampak El Nino dan gangguan rantai pasokan global.

Hal itu diungkapkan Airlangga ketika memberikan keterangan di depan para hakim konstitusi dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat, (5/4/2024).

"Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan akibat El Nino dan gangguan rantai pasokan global, pemerintah telah menerapkan strategi untuk menjaga ketersediaan pangan dan daya beli masyarakat dengan program bantuan pangan dan bantuan langsung tunai," kata Airlangga.

Penyaluran tersebut, kata Airlangga sudah sesuai dengan undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dam peraturan presiden (perpres) nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Bapanas).

"Pada tahun 2023 pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras menyasar kepada 21,3 juta KPM (keluarga penerima manfaat) penerima PKH (program pemberian bantuan tunai bersyarat) berdasarkan dtks (data terpadu kesejahteraan sosial) dengan realisasi anggaran Rp18,1 triliun," tutut Airlangga.