Kendaraan di Tol Cipali KM 87 Padat Merayap hingga 6 Kilometer

JAKARTA - Arus lalu lintas di Tol Cikampek-Palimanan (Cipali) KM 87 Subang, Jawa Barat padat merayap hingga 6 kilometer, Jumat (5/4/2024). Akibatnya, ribuan kendaraan pemudik roda empat mobil pribadi dan bus berjalan merayap.

Pantauan Inews Media Group, ribuan kendaraan dengan plat nomor Jabodetabek mengarah ke Jawa Tengah sehingga mengakibatkan terjadinya kepadatan lalu lintas.

Selain itu, kepadatan yang terjadi dari arah Jakarta menuju Cirebon itu akibatkan adanya penyempitan jalur. Meski begitu, hingga saat ini belum dilakukan diskresi berupa rekayasa lalu lintas dari pihak Kepolisian untuk mengurai kepadatan.

Terpantau, pemudik hanya bisa melajukan kendaraan dengan kecepatan maksimal 40 kilometer per jam. Namun sesuai jadwal pada hari ini pukul 14.00 WIB mulai diberlakukan contra flow dari KM 36 ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek sampai dengan KM 72 ruas Jalan Tol Cipali dalam rangka mengatur arus lalu lintas saat mudik Lebaran.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sendiri memprediksi akan ada pergerakan 193,6 juta orang pada arus mudik kali ini. Perkiraan jumlah itu meningkat 60% dari tahun sebelumnya.

(Awaludin)