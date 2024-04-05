Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Terima Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan II

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |13:28 WIB
Panglima TNI Terima Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan II
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, memimpin upacara penyerahan tugas, wewenang dan tanggung jawab Jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II (Pangkogabwilhan II), bertempat di Subden Mabes TNI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

Penyerahan tugas, wewenang dan tanggung jawab Jabatan Pangkogabwilhan II tersebut berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/560/IV/2024.

Dalam sambutannya, Panglima TNI menyatakan, bahwa pergantian kepemimpinan merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi sebagai upaya penyegaran. Penyerahan jabatan juga merupakan bagian integral dari proses pembinaan organisasi, yang dilakukan secara konsisten sesuai dengan sistem yang berlaku, untuk memastikan kontinuitas kepemimpinan dalam struktur TNI.

“Penyerahan jabatan adalah salah satu bagian dari proses pembinaan organisasi, yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan sistem yang berlaku, guna memastikan keberlangsungan kepemimpinan dalam organisasi TNI,” ungkap Panglima TNI.

Turut hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut, Irjen TNI, Koorsahli Panglima TNI, Asrenum Panglima TNI, Asintel Panglima TNI, Asops Panglima TNI, Aspers Panglima TNI, Aslog Panglima TNI, Aster Panglima TNI, dan Askomlek Panglima TNI.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176773//tni-v2r0_large.jpg
Profil Mayjen Bangun Nawoko, Sniper Handal Pemilik Brevet Langka Intai Tempur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176743//viral-HAqz_large.jpg
Viral! Patwal PM Hentikan Mobil Berujung Ditabrak, Jenderal Marinir: Kita Tidak Tolerir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175903//prabowo-jn9Q_large.jpg
Prabowo Santuni Keluarga Prajurit Gugur Jelang HUT Ke-80 TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175737//tni-lFit_large.jpg
TNI Buka Suara soal 3 Prajurit Gugur saat HUT Ke-80 di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175397//viral-4ifw_large.jpg
Rombongan Pasukan Elite TNI AD Sikat Pelaku Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175395//pemerintah-8zQ2_large.jpg
Dua Anggota Pasukan Elite Gugur saat Persiapan HUT ke-80 TNI, Istana Berduka!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement