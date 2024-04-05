Panglima TNI Terima Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan II

JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, memimpin upacara penyerahan tugas, wewenang dan tanggung jawab Jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II (Pangkogabwilhan II), bertempat di Subden Mabes TNI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

Penyerahan tugas, wewenang dan tanggung jawab Jabatan Pangkogabwilhan II tersebut berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/560/IV/2024.

Dalam sambutannya, Panglima TNI menyatakan, bahwa pergantian kepemimpinan merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi sebagai upaya penyegaran. Penyerahan jabatan juga merupakan bagian integral dari proses pembinaan organisasi, yang dilakukan secara konsisten sesuai dengan sistem yang berlaku, untuk memastikan kontinuitas kepemimpinan dalam struktur TNI.

“Penyerahan jabatan adalah salah satu bagian dari proses pembinaan organisasi, yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan sistem yang berlaku, guna memastikan keberlangsungan kepemimpinan dalam organisasi TNI,” ungkap Panglima TNI.

Turut hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut, Irjen TNI, Koorsahli Panglima TNI, Asrenum Panglima TNI, Asintel Panglima TNI, Asops Panglima TNI, Aspers Panglima TNI, Aslog Panglima TNI, Aster Panglima TNI, dan Askomlek Panglima TNI.

(Awaludin)