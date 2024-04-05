Panglima TNI Pimpin Upacara Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan II

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin upacara penyerahan tugas, wewenang dan tanggung jawab Jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II di Subden Mabes TNI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

Penyerahan tugas, wewenang dan tanggung jawab Jabatan Pangkogabwilhan II tersebut berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/560/IV/2024.

Pangkogabwilhan II sebelumnya dijabat oleh Marsdya Mohamad Tonny Harjono yang hari ini dilantik jadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU).

Dalam sambutannya, Panglima TNI menyatakan bahwa pergantian kepemimpinan merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi sebagai upaya penyegaran.