Hakim MK Arief Hidayat Sebut Pilpres 2024 Lebih Hiruk Pikuk: Ada Pelanggaran Etik!

JAKARTA - Hakim anggota Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyebut bahwa kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ini lebih hiruk pikuk dibanding Pilpres di periode sebelumnya.

Penilaian ini disampaikan Arief kepada empat menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang digelar di Gedung MK, Jumat (5/4/2024).

"Saya kebetulan hakim konstitusi di antara kita bersembilan itu yang terlibat mengadili pilpres dan pileg 3 kali, jadi saya mempunyai pemahaman yang agak kompherensif mendalam. Pilpres kali ini lebih hiruk pikuk," kata hakim Arief.