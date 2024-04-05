Kronologi Lengkap Pentolan KKB Papua Abubakar Kogoya Tewas Ditembak Pasukan Elite TNI di Tembagapura

JAKARTA – Panglima Komando Gabungan Wilayah (Kogabwilhan) III, Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon, membeberkan kronologi tewasnya pentolan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, Abubakar Kogoya, di wilayah Distrik Tembagapura Mimika Papua, Kamis (4/4/2024).

Menurut Richard, baku tembak terjadi antara aparat keamanan gabungan TNI-Polri dengan KKB Papua, dipicu oleh bunyi letusan senjata di Area Mile 69 Kali Kuluk Tembagapura. Akibatnya, para pendulang non karyawan atau masyarakat setempat lari ketakutan dan berlari ke arah Utikini.

“Merespon situasi tersebut, Aparat Keamanan Gabungan TNI-Polri yang terdiri dari Satgas Nanggala Damai Cartenz TNI-Polri bersama Koops Habema, dengan sigap bergegas merapat ke TKP dan sontak terjadi kontak tembak,” ujar Richard kepada Okezone.

Jenderal Kopassus Bintang tiga itu melanjutkan, ditemukan adanya dua orang korban jiwa di pihak KKB Papua, setelah baku tembak, yang diyakini salah satu diantaranya adalah Abubakar Kogoya.

“Serta sebuah pucuk pistol. Sedangkan di pihak Aparat Keamanan Gabungan TNI-Polri nihil kerugian jiwa maupun senjata,” ujarnya.

"Keberhasilan aparat keamanan gabungan TNI-Polri mereduksi kekuatan KKB kali ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan untuk lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua," pungkasnya.

(Awaludin)