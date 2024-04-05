Arus Kendaraan Mudik Lancar, Polri Belum Berlakukan Skema Rekayasa Lalin

JAKARTA - Kabag Ops Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Kombes Eddy Djunaedi mengatakan, pihaknya belum memberlakukan rekayasa lalu lintas (lalin) untuk arus mudik lebaran 2024.

Eddy menjelaskan, hal itu berdasarkan kondisi di lapangan yang belum menunjukkan kepadatan jumlah kendaraan, sehingga lalin masih lancar. Sehingga rekayasa seperti one way hingga contraflow belim diberlakukan.

"Sementara ditunda, sementara ditunda karena arus lalu lintasnya belum masuk pada parameter kita mengeluarkan rekayasa lalu lintas baik contraflow maupun one way," katanya kepada wartawan, Jumat (5/4/2024).

BACA JUGA: Puluhan Ribu Pemudik Berangkat dari Stasiun Senen dan Stasiun Gambir

Sejatinya, Polri memberlakukan rekayasa lalin berupa penerapan sistem one way dan contraflow pada Jumat (5/4/2024) pukul 14.00 WIB.

"Jadi kita masih memaksimalkan kapasitas yang sudah ada, jadi kapasitas sudah ada, keterisiannya sudah cukup ya jadi belum untuk kita melakukan intervensi dengan rekayasa rekayasa yang akan kita lakukan," katanya.

"Namun akan terus kita monitor, untuk perkembangannya apakah sebentar lagi atau kah nanti setelah buka, terjadi bangkitan bangkitan nanti akan kita lihat. Nanti akan kita informasikan," sambungnya.