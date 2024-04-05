Mengenal Bobon Santoso yang Viral Tantang BEM UI KKN di Desa Sarang OPM Papua

JAKARTA - Youtuber Bobon Santoso kembali jadi sorotan usai menantang Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) untuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah konflik di Papua. Bobon berjanji memberikan gajinya jika mereka mau KKN di pedesaan sarang Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Tantangan disampaikan Bobon Santoso berawal dari unggahan akun BEM UI @bemui_official di Instagram. Mulanya BEM UI mengkritik pelanggaran HAM diduga dilakukan TNI di Papua dengan menganiaya warga sipil.

Di luar dugaan, kritikan tersebut justru dibalas dengan "serangan balik" ke BEM UI. Beberapa akun yang membenarkan tindakan TNI malah menantang BEM UI untuk KKN di langsung di wilayah konflik di Papua.

Sejurus kemudian, Bobon turut memberi komentar lewan akun Instagramnya. Food vlogger asal Bali itu ikut-ikutan menantang BEM UI KKN di desa dikuasai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), julukan diberikan aparat Indonesia untuk OPM.

Bobon siap memberikan gajinya ke BEM UI jika mau KKN ke Papua.

"Biar adiks adiks @bemui_official tambah semangat terima tantangan kakaks kakaks tentara buat KKN di desa KKB. Gw tambahin juga ya, gaji Youtube seumur hidup gw buat kalian kalo berani terima tantangan kita. Mayan kan, udah dapat gaji tentara seumur hidup ditambah gaji Youtuber juga," tulis Bobon di Instagramnya.

Bobon memberi beberapa syarat BEM UI KKN di Papua agar digaji oleh dia.

"Syaratnya; 1. Lokasi dari kita yang tentukan, 2. Tidak boleh ada pengawalan sama sekali, kalo mau bawa senjata bela diri silahkan, 3. 1 kelompok KKN maksimal 6 orang, 4. Wajib berkemah minimal 3 malam di lokasi yang telah ditentukan, 5. Menulis surat pernyataan bahwa dengan sadar, sukarela dan bla bla bla atas resikonya sendiri, Monggo semangat adiks."

Unggahan Bobon pun viral dan ramai ditanggapi netizen.

Mengenal Bobon Santoso

Bobon memang dikenal sebagai konten kreator yang rada kontroversi dan suka sensasi. Ia dikenal publik lewat konten-konten makan kuliner aneh dan ekstrem. Bobon sejatinya juga seorang koki alias chef berbakat dan hobi memasak.

Pria kelahiran Denpasar, Bali, 1988 itu meraih banyak pendapatan dari Youtube. Ia juga punya bisnis agen perjalanan wisata, Raja Travel.

Karena sering bergelut dalam dunia kuliner bahkan makanan-makanan ekstrem, Bobon menjuluki dirinya sebagai The Next MasterChef dan sempat berseteru dengan juri acara MasterChef, Chef Arnold.