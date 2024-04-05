Pengusaha Hampers Kebanjiran Pesanan, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

HAMPERS menjadi hal yang banyak dicari jelang Lebaran. Tampilan hampers biasanya beragam, mulai dari barang pecah belah yang disusun rapi hingga makanan. Dari semua jenis hampers, salah satu yang menjadi primadona ialah hampers kue kering.

Di Depok, Jawa Barat, terdapat pengusaha rumahan kue kering yang juga menerima pesanan hampers pada hari-hari besar.

Karena hampers merupakan usaha musiman yang menjanjikan, Nina sebagai salah satu pengusaha hampers rumahan mengaku beromset mencapai Rp100 juta menjelang Idulfitri.

Usaha rumahan ini, berawal dari hobby sang ibu yang gemar membuat kue.

Kini hampers yang dibuatpun beragam, tidak hanya diisi dengan kue kering saja, namun bisa dipadukan dengan berbagai barang lainnya sesuai dengan permintaan konsumen.

Untuk harga pun cukup terjangkau, mulai dari harga Rp100 ribu - Rp1,5 juta. namun, ini juga menyesuaikan dengan budget konsumen.

Sementara itu, seorang nonmuslim yang mempunyai usaha pembuatan kue Lebaran seperti yang dirasakan Mak Gin, warga jalan KS Tubun, Kota Bojonegoro.

Meskipun tidak beragama Islam, wanita lansia ini menjadikan kue lebaran sebagai produk unggulan dan dijamin kehalalanya. Usaha kue rumahan yang dibantu 2 orang pekerja ini sudah dilakukan lebih dari 10 tahun yang lalu.