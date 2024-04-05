One Way dari Tol Japek-Tol Kalikangkung Siang Ini Ditunda!

JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menunda pelaksanaan one way atau satu arah dari Tol Jakarta-Cikampek (Japek) Kilometer (KM) 72 hingga Tol Kalikangkung KM 414 per Jumat (5/4/2024), pukul 14.45 WIB.

Sebelumnya, telah direncanakan sistem one way dari Tol Japek KM 72 hingga Tol Kalikangkung KM 414 akan diberlakukan mulai pukul 14.00 WIB.

“Sahabat Lantas, Pelaksanaan One Way Ditunda karena Traffic Counting dikarenakan masih menunjukkan volume lalu lintas di bawah batas minimal,” tulis Korlantas Polri lewat akun media sosialnya.

Korlantas Polri juga menyebutkan saat ini kendaraan dari Rorotan, Jatiasih, dan arah Cawang masih dibawah parameter pemberlakuan rekayasa lalu lintas.

Meski begitu, Korlantas Polri mengatakan penundaan one way bersifat fungsional. “Penundaan one way bersifat situasional sesuai dengan diskresi kepolisian."

“Bagi para pengendara diimbau untuk selalu berhati-hati dan mematuhi arahan petugas di lapangan,” imbaunya.

(Awaludin)