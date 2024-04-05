Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Lantik Pengurus Kwarnas Pramuka 2023-2028, Buwas Kembali Jadi Ketua

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |17:36 WIB
Pelantikan pengurus Kwarnas Pramuka 2023-2028 di Istana Negara, Jakarta (Foto: MPI/Raka)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan pengurus Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka dan pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Kwarnas Gerakan Pramuka 2023-2028 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

Pengukuhan tersebut digelar berdasarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 23/M Tahun 2024 Tentang Pengukuhan Penguurs Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Masa Bakti Tahun 2023-2028.

Dalam pengukuhan tersebut, Presiden Jokowi memandu pengucapan Janji Pramuka Tri Satya.

Halaman:
1 2 3
      
