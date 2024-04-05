KAI Memprediksi Puncak Arus Balik Lebaran 2024 Akan Jatuh Pada 15 April

JAKARTA - Puluhan ribu pemudik telah memadati Stasiun Pasar Senen menjelang Hari Raya Idul Fitri. Meskipun puncak arus mudik diperkirakan jatuh pada tanggal 8 April 2024, tetapi masyarakat sudah berangkat mudik sejak 31 Maret yang lalu.

Setelah Hari Raya Idul Fitri usai, Manager Humas PT Kereta Api Indonesia DAOP 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko memprediksi bahwa puncak arus balik akan jatuh pada tanggal 15 April 2024 mendatang.

Menurut pantauannya akan ada sebanyak 43 sampai dengan 44 ribu orang yang akan kembali ke Jakarta. Namun angka tersebut masih bisa berubah atau bahkan bertambah seiring dengan pantauan total pemudik yang kembali ke kampung halaman.

“Arus balik masa puncaknya kurang lebih tanggal 15 April nanti. Itu sudah terpantau kemarin sekitar 43 sampai 44 ribu, dan itu masih terus berkembang,” jelas Ixfan kepada MNC Portal Indonesia saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jumat (5/4/2024).

Sementara itu, Ixfan menjelaskan khusus untuk keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen ini, beberapa kota yang paling banyak dituju oleh pemudik yaitu dengan tujuan akhir Stasiun Gubeng Surabaya, Surabaya Pasar Turi, Lempuyangan, Solo, dan Purwokerto, Kertoarjo.

“Berdasarkan dari sebaran tujuan relasi, itu dari Stasiun Pasar Senen lebih banyak ke Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, kemudian Lempuyangan, Solo, dan Purwokerto, Kertoarjo,” terangnya.

“Hal itu karena di sini lebih banyak kereta kelas ekonomi,” sambungnya.