Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KAI Memprediksi Puncak Arus Balik Lebaran 2024 Akan Jatuh Pada 15 April

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |19:31 WIB
KAI Memprediksi Puncak Arus Balik Lebaran 2024 Akan Jatuh Pada 15 April
Manager Humas KAI Daop I Jakarta, Ixfan (foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Puluhan ribu pemudik telah memadati Stasiun Pasar Senen menjelang Hari Raya Idul Fitri. Meskipun puncak arus mudik diperkirakan jatuh pada tanggal 8 April 2024, tetapi masyarakat sudah berangkat mudik sejak 31 Maret yang lalu.

Setelah Hari Raya Idul Fitri usai, Manager Humas PT Kereta Api Indonesia DAOP 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko memprediksi bahwa puncak arus balik akan jatuh pada tanggal 15 April 2024 mendatang.

Menurut pantauannya akan ada sebanyak 43 sampai dengan 44 ribu orang yang akan kembali ke Jakarta. Namun angka tersebut masih bisa berubah atau bahkan bertambah seiring dengan pantauan total pemudik yang kembali ke kampung halaman.

“Arus balik masa puncaknya kurang lebih tanggal 15 April nanti. Itu sudah terpantau kemarin sekitar 43 sampai 44 ribu, dan itu masih terus berkembang,” jelas Ixfan kepada MNC Portal Indonesia saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jumat (5/4/2024).

Sementara itu, Ixfan menjelaskan khusus untuk keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen ini, beberapa kota yang paling banyak dituju oleh pemudik yaitu dengan tujuan akhir Stasiun Gubeng Surabaya, Surabaya Pasar Turi, Lempuyangan, Solo, dan Purwokerto, Kertoarjo.

“Berdasarkan dari sebaran tujuan relasi, itu dari Stasiun Pasar Senen lebih banyak ke Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, kemudian Lempuyangan, Solo, dan Purwokerto, Kertoarjo,” terangnya.

“Hal itu karena di sini lebih banyak kereta kelas ekonomi,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KAI mudik Mudik 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175708//whoosh-DxAb_large.png
Danantara Ungkap 2 Strategi Selamatkan KAI dari Jeratan Utang Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173596//penumpang-lhmP_large.jpg
Stasiun Karet Tak Ditutup, tapi Naik-Turun Penumpang KRL di Stasiun BNI City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172357//kai-jQMZ_large.jpg
KAI Ungkap Rencana 2025-2029, Kereta Pakai Biodiesel B40 hingga PLTS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170096//bumn-mowg_large.png
Mulai 2026, BUMN Tak Lagi Terima Penyertaan Modal Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/278/3168448//dirut_adhi_karya-8Qfo_large.png
Adhi Karya (ADHI) Minta KAI Lunasi Utang Proyek LRT Jabodebek Senilai Rp2,2 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167371//kai-SrJv_large.jpg
Lebih Efisien, Digitalisasi Mudahkan Penumpang Kereta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement