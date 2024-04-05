Gempa M7,1 di Palung Mariana Tak Berdampak Tsunami ke Indonesia

JAKARTA -Telah terjadi gempa di Palung Mariana (Mariana Trench) berkekuatan M7,1 yang kemudian dimutakhirkan menjadi M6,8 pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 pukul 18:03:18 WIB.

Berdasarkan hasil pemodelan tsunami dan analisis yang dilakukan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Gempa Mariana ini tidak menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia.

"Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak percaya dengan berita bohong (hoax) atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," tegas Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Sementara itu, episenter gempa terletak di laut pada koordinat 18,96° LU 145,42° BT dengan kedalaman hiposenter 241 km. Gempa ini merupakan jenis gempa kedalaman menengah yang dipicu aktivitas deformasi batuan dalam slab Lempeng Pasifik yang tersubduksi/menunjam ke bawah Lempeng Mariana (Intraslab Earthquake), dengan mekanisme sesar naik (thrust fault).

Berdasarkan estimasi peta guncangan, gempa ini menimbulkan guncangan dengan skala intensitas IV MMI (Pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang) di Pulau Mariana.

Gempa ini tidak berdampak merusak karena hiposenternya yang berada di kedalaman menengah sehingga energi yang terlepas dari pusat gempa sudah teratenuasi mengalami perlemahan hingga di permukaan.

Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) memberikan informasi bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Patut disyukuri bahwa gempa ini merupakan jenis gempa kedalaman menengah sehingga deformasi batuan yang terjadi pada slab lempeng tidak mengganggu kolom air laut untuk memicu tsunami.

(Angkasa Yudhistira)