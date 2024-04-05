Urai Kemacetan, Contraflow di Tol Jakarta-Cikampek Diperpanjang

KARAWANG - Puncak arus mudik 2024 diprediksi terjadi hari ini. Arus lalu lintas di Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama (Cikatama) pun mulai ramai pemudik, pada Jumat (5/4/2024) sore.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, volume lalu lintas kendaraan arah Cikampek pada ruas Tol Jakarta-Cikampek mulai meningkat.

Sebelumnya, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menerapkan contraflow di KM 55- KM 70 arah Cikampek ruas Tol Jakarta-Cikampek pada pukul 18.18 WIB.

Demi mengurai kemactan, rekayasa lalu lintas ini diperpanjang menjadi KM 47-KM 70 arah Cikampek ruas Tol Jakarta-Cikampek pada 18.52 WIB.

Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana mengimbau pengendara untuk melakukan persiapan maksimal di puncak arus mudik 2024.