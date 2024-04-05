Korlantas Polri Tunda Contra Flow dan One Way, Traffic Counting Masih Normal

CIKARANG - Korlantas Polri memutuskan untuk menunda rencana rekayasa lalu lintas contraflow di Jalan Tol Jakarta Cikampek (Japek) KM 36 - KM 72 sampai dengan Tol Kalikangkung KM 72 - KM 414 yang semula rencananya akan diberlakukan pada pukul 14.00 WIB hingga 24.00 WIB hari ini, Jumat (5/4/2024).

Kakorlantas Polri, Irjen Aan Suhanan menyebut bahwa keputusan ini diambil atas pertimbangan traffic counting di Tol Trans Jawa masih menunjukkan volume lalu lintas di bawah batas minimal.

"Ini sudah pukul 14.40 WIB yang seharusnya jadwalnya kita laksanakan Contra flow di KM 48 sampai dengan KM 72 (Tol Japek), kemudian One Way (KM 72 - KM 414 Tol Trans Jawa), ini traffic counting di (KM) 57 di jam 13.00, 14.00, 15.00 tadi angkanya masih 3000, artinya masih di bawah 5000 (kendaraan) parameter untuk melakukan contraflow," ungkap Irjen Aan.

Selain itu, Irjen Aan juga menyebut bahwa data volume kendaraan tersebut juga terangkum dari pantauan CCTV dan laporan petugas di gerbang tol namun situasi masih cukup landai.