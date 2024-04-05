Jelang One Way, Tol Cipali Km 102 Padat Merayap

SUBANG - Jalan Tol Cikopo-Palimanan Kilometer (Km) 102 terpantau padat merayap per Jumat (5/4/2024) pukul 20.30 WIB. Kepadatan ini terlihat menjelang pemberlakuan satu arah atau one way dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah.

Pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) mendapati, mobil dan bus mendominasi dalam kepadatan ini. Diperkirakan, pemudik hanya bisa memacu kendaraannya dengan kecepatan 15 km/jam.

Padatnya ruas Tol Cipali Km 102 ini terlihat menjelang pemberlakuan one way. Berdasarkan informasi yang diterima MPI, satu arah akan diberlakukan mulai pukul 21.30 WIB mulai dari Km 72 Tol Cipali hingga Km 414 GT Kalikangkung.

Namun, petugas kepolisian sudah melakukan pembersihan di jalur one way sejak pukul 19.30 WIB. Terpantau, beberapa petugas kepolisian berjaga di pintu masuk rest area km 102 B arah Jakarta.

Sementara itu, rest area km 102 A arah sebaliknya terpantau mulai dipadati pemudik. Antrean cukup panjang mengular di titik pintu masuk tempat istirahat.

Kepadatan juga terlihat di pom pengisian bahan bakar minyak. Para pemudik terlihat mengantre sebelum melanjutkan perjalanan menuju Cirebon, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.

(Awaludin)