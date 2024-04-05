Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Akan Berlakukan One Way, Kendaraan dari Semarang Menuju Jakarta Mulai Disterilisasi

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |20:59 WIB
Polri Akan Berlakukan One Way, Kendaraan dari Semarang Menuju Jakarta Mulai Disterilisasi
Dirlantas Polda Jateng, Kombes Sonny Irawan (foto: MPI/Nur)
A
A
A

JAKARTA - Polri resmi melakukan rekayasa arus lalu lintas berupa satu arah (one way) pada Jumat (5/4/2024) malam. Kendaraan yang hendak melintas dari arah Semarang menuju Jakarta via Gerbang Tol (GT) Kalikangkung mulai disterilisasi.

Dir Lantas Polda Jateng, Kombes Sonny Irawan mengatakan, pihaknya telah mendapat informasi pemberlakuan one way ke arah Semarang pada Jumat (5/4/2024) malam. Pemberlakuan one way, akan berlaku pada pukul 21.30 WIB.

"Barusan kita mendapat instruksi dari Korlantas untuk dilaksanakan one way secara nasional khusus untuk mudik lebaran tanggal 5 malam hari ini sampai dengan nanti tanggal 9 (April 2024)," tutur Sonny saat ditemui di depan GT Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (5/4/2024).

Untuk tanggal 5-7 April 2024, Sonny menyampaikan, pemberlakuan one way bakal diterapkan selama 24 jam. Sementara tanggal 8-9 April, one way diberlakukan dari pukul 08.00-12.00 WIB.

Kendati diberlakukan one way, kata Sonny, pihaknya langsung melakukan sterilisasi kendaraan yang hendak melintas dari arah Semarang menuju Jakarta via GT Kalikangkung.

"Kemudian, malam hari ini kami akan menyisir terlebih dahulu dari mulai jalur B ini sampai dengan ke wailayah Pejagan. Jika sudah dinyatakan bersih, kita laporkan ke Korlantas," tandasnya.

(Awaludin)

      
