105 Ribu Kendaraan Tercatat Tinggalkan Jakarta via Cikampek Utama

JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa mencatat ada sebanyak 105.231 kendaraan meninggalkan Jakarta dari tanggal 4-5 April 2024 jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Jumlah itu meningkat hingga 103,35 persen lalu lintas normal.

VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo mengatakan, sejak H-7 hinggal H-6 Hari Raya Idul Fitri sebanuak 105.231 kendaraaan meninggalkan wilayah DKI.

"Sebanyak 105.231 kendaraan meninggalkan Jakarta. Total volume kendaraan yang meninggalkan wilayah Jakarta melalui Gerbang Tol Cikampek Utama ini naik 103,35 persen jika dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 51.748 kendaraan," kata Ria Merlinda, Jumat (5/4/2024).

Namun, meski banyak kendaraan yang meninggalkan Jakarta namun juga terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang masuk Jakarta. Tercatat sebanyak 66.992 kendaraan masuk jakarta jumlah itu naik 28,25% dari lalu lintas normal sebanyak 49.140 kendaraan.

Ria merinci volume lalu lintas pada H-7 sampai dengan H-6 Hari Raya Idul Fitri 1445 H di Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di wilayah Jawa Tengah via Gerbang Tol Kalikangkung, volume kendaraan Kalikangkung menuju Semarang, tercatat sebanyak 54.012 kendaraan atau naik 66,19 persen dari lalu lintas normal sebanyak 32.500 kendaraan.

"Untuk kendaraan yang menuju Jakarta tercatat sebanyak 33.369 kendaraan atau naik 11,92% dari lalu lintas normal sebanyak 29.815 kendaraan," ujarnya.

Sementera pada waktu yang sama dari Gerbang Tol Banyumanik tercatat sebanyak 55.260 kendaraan menuju Solo melalui GT Banyumanik atau naik 44,36 persen dari lalu lintas normal sebanyak 38.279 kendaraan.

"Untuk kendaraan yang menuju Jakarta tercatat sebanyak 37.490 kendaraan atau naik 21,51 persen terhadap lalu lintas normal sebanyak 30.854 kendaraan," katanya.